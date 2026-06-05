GOBIERNO ESTATAL IMPULSA LA LECTURA Y EL APRENDIZAJE EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

* Los Viernes de Consejo brindan a niñas, niños y adolescentes espacios de formación, creatividad y convivencia que complementan su desarrollo educativo.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para acercar más oportunidades educativas y culturales a las familias potosinas, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) fortalece los Viernes de Consejo en las bibliotecas públicas, una iniciativa que amplía los espacios de aprendizaje y fomenta el gusto por la lectura entre las nuevas generaciones.

A través de actividades recreativas, dinámicas lectoras y ejercicios que estimulan la creatividad, las y los participantes desarrollan habilidades que complementan su formación académica. El titular Martín Rodríguez Ramírez destacó que este avance sin límites acerca el conocimiento y la cultura a más comunidades mediante entornos accesibles y participativos.

Las bibliotecas públicas continúan abiertas para recibir a estudiantes y familias interesadas en aprovechar sus servicios y actividades. La respuesta positiva a estos espacios consolida el cambio que se vive y se siente al promover una educación más cercana, incluyente y enriquecida con alternativas de aprendizaje fuera del aula.