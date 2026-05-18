Queda mes y medio para aprovechar descuentos y contratar sin costo en Interapas

El tiempo para unirse al programa “Ponte al día con Interapas” concluye el próximo 30 de junio.

SLP.– A tan solo seis semanas de que concluya el programa “Ponte al día con Interapas”, el organismo recuerda que siguen disponibles tanto los descuentos en adeudos como los incentivos fiscales para realizar contratos sin costo en tomas domésticas.

Ambos beneficios estarán vigentes únicamente hasta el 30 de junio, por lo que estas semanas representan la última oportunidad para que usuarios regularicen su situación ante el organismo.

En el caso del programa de descuentos, pueden participar usuarios domésticos, comerciales e industriales, quienes pueden consultar si son candidatos ingresando a sindeuda.interapas.mx, utilizando el número de cuenta y código de verificación que aparecen en su recibo.

El esquema contempla descuentos de hasta el 50 por ciento en adeudos de agua y drenaje correspondientes a 2025 y años anteriores.

Además, las personas que ya cuentan con infraestructura instalada en su vivienda, todavía pueden realizar su contrato de agua sin costo, facilitando la regularización de tomas domésticas.

INTERAPAS recordó que estos programas también buscan fortalecer la corresponsabilidad en el uso del agua y la cultura de pago, ya que mantener los recibos al corriente y los contratos en orden permite sostener la operación, mantenimiento y mejora de la infraestructura hidráulica para toda la Zona Metropolitana.