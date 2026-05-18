Estacionamiento exclusivo para motos, inaugura el Alcalde Galindo en Centro Histórico

Como parte del programa Centro Histórico, Corazón de San Luis, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos inauguró el primer estacionamiento exclusivo y gratuito para motocicletas en el primer cuadro de la ciudad, en avenida Damián Carmona, una estrategia denominada Motocicleta en su Lugar, que busca mejorar la movilidad, fortalecer el orden urbano y brindar mayor seguridad a quienes diariamente acuden al primer cuadro de la ciudad.

Como parte de las acciones para el mejoramiento integral del primer cuadro de la ciudad, del programa Centro Histórico, Corazón de San Luis, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos dio inicio a la estrategia Motocicleta en su Lugar, con la apertura del primer estacionamiento exclusivo para este tipo de vehículos, ubicado en la Calle Damián Carmona, en el tramo de Álvaro Obregón a Mariano Arista.

El Jefe del Gobierno de la Capital informó que este es el primero de cuatro espacios, ubicados en puntos estratégicos, para que los usuarios de motocicletas cuenten con un lugar seguro y gratuito para dejar sus unidades mientras realizan trámites o compras en el Centro Histórico.

El Alcalde Enrique Galindo señaló que esta es una acción más de las contempladas en el rescate y ordenamiento de esta importante zona, el Corazón de San Luis, y que incluye la regeneración completa de los jardines y el kiosco de la Plaza de Armas, además de la renovación de calles como Julián de los Reyes, concluida hace unos meses.

En la habilitación del primer estacionamiento para motocicletas, que abarca el frente de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estuvieron representantes de la Máxima Casa de Estudios, quienes dijeron que este espacio será de gran utilidad para la comunidad universitaria que acude al Edificio Central.

Asimismo, habitantes del primer cuadro de la ciudad, representados por la Presidenta de la Junta de Participación Ciudadana del sector, María Garca, reconocieron el beneficio que aportará este espacio para el ordenamiento y movilidad en la zona, así como para seguridad de los mismos motociclistas.