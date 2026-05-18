Enrique Galindo premia a maestros destacados

Al encabezar la entrega de los Premios Estatales y Municipales de Educación 2026 a docentes destacados de la Capital, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos reconoció la vocación, entrega y responsabilidad social del magisterio, reiteró que siempre será un aliado de las maestras y maestros, y afirmó que mejorar sus condiciones laborales y salariales “es un acto de justicia social que no se debe regatear”.

Durante la entrega de los Premios Estatales y Municipales de Educación a los docentes más destacados en cada uno de los niveles en el Municipio de la Capital, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos reiteró que las y los profesores cuentan con él como un aliado permanente del magisterio y reconoció el alto valor institucional y humano de quienes desempeñan esta labor.

Afirmó que siempre estará a favor de que los maestros tengan una mejor calidad de vida, pues señaló que darles mejores ingresos y prestaciones: “es un acto de justicia social, con el que no se debe regatear”.

El Presidente Municipal Enrique Galindo destacó que la entrega de estos reconocimientos lleva implícito un agradecimiento, porque refleja la labor del magisterio en cada comunidad, donde sientan las bases para que la niñez y la juventud tengan un futuro con mejores niveles de vida.

Acompañado por las autoridades de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, del Poder Legislativo Estatal y de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos hizo entrega de reconocimientos a los docentes más destacados en los niveles de educación preescolar, inicial, primaria, secundaria general, secundaria técnica, telesecundarias, educación especial, física y educación normal.

Finalmente, el Jefe del Gobierno de la Capital propuso elevar a 45 el número de reconocimientos en lugar de los 13 que se entregan actualmente, como un justo reconocimiento a los años de entrega y la alta responsabilidad social en una labor que fortalece al estado.