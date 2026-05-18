GOBIERNO ESTATAL AVANZA EN GARANTIZAR SALARIO DIGNO A POLICÍAS MUNICIPALES

* Dependencias coordinan acciones para que los ayuntamientos cumplan con la remuneración mínima de 14 mil pesos mensuales a elementos de seguridad pública.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer las condiciones laborales de las y los policías municipales, funcionarios del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y de la Secretaría de Finanzas (Sefin) sostuvieron una reunión de trabajo para revisar los lineamientos que permitirán dar seguimiento a la aplicación del salario mínimo para integrantes de las instituciones de seguridad pública municipal.

Tras la publicación del Decreto 0511 en el Periódico Oficial del Estado, el pasado 16 de abril, se estableció una remuneración mínima de 14 mil pesos mensuales para policías municipales, por lo que en un plazo no mayor a 60 días deberán emitirse los lineamientos correspondientes. Esta medida representa un trabajo sin límites para fortalecer las condiciones salariales y reconocer la labor de quienes contribuyen a la seguridad en los municipios.

Con la entrada en vigor de esta reforma, los ayuntamientos que aún no otorguen este salario deberán realizar ajustes normativos, administrativos y presupuestales dentro de los 120 días establecidos por la ley. La medida consolida el cambio que se vive y se siente al impulsar mejores condiciones para las corporaciones municipales y fortalecer el servicio de seguridad a favor de las familias potosinas.