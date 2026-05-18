UNIDAD ADMINISTRATIVA YA OPERA EN ORDEN Y CERCANÍA PARA LAS Y LOS SOLEDENSES

* El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez informó que más de 50 dependencias municipales ya operan en la nueva Unidad Administrativa Municipal, mientras algunas áreas estratégicas mantendrán atención en sus sedes tradicionales.

Con una transformación histórica en la atención ciudadana y como parte del nuevo modelo de cercanía impulsado por el Gobierno municipal, desde el pasado viernes, más de 50 dependencias del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ya brindan servicio en la nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM), espacio que concentrará trámites y servicios para facilitar la atención a las familias en un mismo lugar, como parte del proceso de modernización y mejora en los servicios públicos que impulsa el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz.

El Ayuntamiento informó que, derivado del proceso de mudanza y reorganización administrativa que aún continúa, algunas áreas municipales permanecerán operando en sus ubicaciones tradicionales debido a la naturaleza de sus funciones y para garantizar una atención eficiente, cercana y sin interrupciones a la ciudadanía, entre ellas se encuentran el Sistema Municipal de Protección Civil, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Relaciones Exteriores, Promoción Ciudadana, Servicio Médico y oficinas de la Secretaría de Finanzas; algunas de estas áreas también contarán próximamente con oficinas de enlace dentro de la Unidad Administrativa Municipal para orientación y apoyo a la población durante esta etapa de transición.

Asimismo, se dio a conocer que otras dependencias como el Instituto Municipal de la Juventud, Archivo Municipal, Oficialías del Registro Civil, Bibliotecas Municipales y Consultorios Médicos Gratuitos permanecerán de manera indefinida en sus sedes habituales, con el objetivo de conservar una atención cercana, accesible y eficiente para las familias, esta decisión permitirá mantener la cobertura territorial de los servicios y garantizar que toda la población continue recibiendo atención directa y oportuna en distintos puntos del municipio.

El Gobierno Municipal pidió comprensión y paciencia a las y los ciudadanos durante este proceso de traslado institucional, reiterando que cada acción busca fortalecer una administración más eficiente, moderna y cercana a las familias de Soledad, manteniendo siempre la atención y escucha permanente a las necesidades de la población.