Más niñas y niños se unen al programa municipal «Mi Escuela Amable con Derechos»

Fundamental que desde la infancia se cuente con información sobre sus derechos para que los ejerzan.

Estudiantes de la primaria “Homero Barragán” son capacitados por la Coordinación de Derechos Humanos Capitalina.

El programa municipal «Mi Escuela Amable con Derechos», se llevó a la primaria “Homero Barragán”, donde estudiantes participaron en la charla relacionada con el tema: «Derecho a la Salud Mental y Prevención de Adicciones».

Personal especializado de la Coordinación de Derechos Humanos de la Capital consideró fundamental compartir esta conferencia, la que de manera amena y didáctica, expone la necesidad desde edades tempranas conocer la problemática que implica el consumo de sustancias que afectan no sólo física sino mentalmente a quienes las convierten en un hábito.

Por ello, la relevancia de que niñas y niños cuenten con información clara y completa sobre los efectos y las consecuencias individuales, familiares y sociales que generan el consumo de alcohol, tabaco, vapeadores – cigarrillo electrónico -, y drogas ilegales.

De esta manera, las infancias tienen mayores herramientas para decir no a su uso y evitar caer en una adicción, de ahí la importancia de estos acercamientos municipales tanto con alumnas y alumnos, así como con el personal docente.

Finalmente, la Coordinación de Derechos Humanos Capitalina informó que el programa «Mi Escuela Amable con Derechos», se imparte de manera gratuita en planteles educativos tanto públicos como privados, por lo que se puede solicitar en el teléfono: 4448-035693, así como en el correo electrónico institucional: cmdh.ayto.slp@gmail.com