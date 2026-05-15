GOBIERNO ESTATAL ACERCA FERIAS DE SEGURIDAD A LAS FAMILIAS POTOSINAS

• Durante la participación en Villa de Ramos, se atendió a mil 300 personas como parte de las acciones de prevención y proximidad social.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer entornos seguros mediante la cercanía con las familias potosinas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal (GCE), participó en la Feria de Seguridad y Servicios en Villa de Ramos, donde se promovieron medidas preventivas y atención directa a la población.

El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, informó que personal de distintas áreas brindó orientación, información y acompañamiento a las y los asistentes, con actividades enfocadas en fomentar la participación ciudadana y la cultura preventiva. Este esfuerzo representa un trabajo sin límites para acercar servicios de seguridad a las cuatro regiones.

Durante la jornada, más de mil 300 personas conocieron de cerca las funciones y servicios de la Guardia, fortaleciendo la confianza entre la población. La participación consolida el cambio que se vive y se siente con una prevención más cercana y una mayor participación comunitaria en favor de la tranquilidad colectiva.