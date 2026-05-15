DIRECCIÓN DE PENSIONES INTERPUSO NUEVAS DENUNCIAS ANTE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

• Mantiene una estrecha colaboración, respondiendo a los requerimientos de información por presuntos desvíos y anomalías financieras heredadas de ejercicios anteriores.

Como parte de la estrategia de saneamiento, transparencia y combate a la impunidad, la Dirección General de Pensiones interpuso cuatro nuevas denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGESLP) luego de identificar presuntos desvíos y anomalías financieras heredadas de ejercicios anteriores, como parte del seguimiento institucional para fortalecer el funcionamiento del organismo.

El director general, Luis Arturo Coronado Puente, informó que estas querellas se suman a las carpetas de investigación ya activas y precisó que fueron promovidas tanto contra quien resulte responsable como hacia personas posiblemente involucradas en conductas constitutivas de delito. Las revisiones internas continúan y, por el momento, el monto estimado del daño patrimonial permanece bajo reserva para no afectar el desarrollo de las investigaciones, pero se trata de afectaciones considerables.

Existe colaboración permanente con la Fiscalía, atendiendo de manera puntual los requerimientos de información para fortalecer las indagatorias. Asimismo, indicó que, por respeto al debido proceso y al carácter reservado de las investigaciones, los detalles se mantendrán bajo resguardo hasta que la autoridad determine lo conducente.