Galindo reconoce y premia a maestros que enseñan, inspiran y encauzan a nuestra niñez

Al encabezar la ceremonia del Premio Municipal Docente 2026, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos destacó el papel transformador de las maestras y maestros en la construcción de una mejor sociedad y anunció beneficios salariales para el personal educativo municipal. En el evento se entregaron reconocimientos, preseas y estímulos económicos a docentes del Ayuntamiento, del Sistema Municipal DIF y de CONAFE, así como distinciones a las integrantes del Comité Externo de Evaluación encargado de seleccionar los proyectos premiados.

En el marco de la entrega del Premio Municipal Docente 2026, el Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció el compromiso y la vocación d e las maestras y maestros que forman parte del sistema educativo municipal, al destacar que la educación representa una inversión a largo plazo fundamental para el desarrollo de la sociedad. Durante el evento, el Presidente Municipal anunció la homologación salarial para directores y directoras del sistema educativo municipal, medida que será aplicada de manera retroactiva desde enero de este año. Además, autorizó un ajuste a la hora clase en beneficio de todas y todos los maestros del Sistema Municipal de Educación.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos resaltó que la Capital potosina es uno de los únicos municipios del país que cuentan con un sistema municipal educativo integral, lo que calificó como un esfuerzo complejo pero exitoso gracias a la coordinación entre autoridades, docentes y ciudadanía.

Durante la ceremonia se entregaron preseas y estímulos económicos a docentes destacados de distintas instituciones y niveles educativos. Fueron reconocidos Mónica Fabiola Martínez Ayala, de Puericultura del SMDIF; Juana María Esquivel Rojas, de Preescolar del SMDIF; Sonia Ma. Gaviño Robles Gil, de Preescolar; Miguel Ángel Salazar Pérez, de Primaria; Ilya Moctezuma Aguirre López, de Secundaria; Jorge Alberto Morales Guerrero, de Preparatoria; y Carlos Francisco Gómez Montenegro, de la Escuela de Música, todos pertenecientes a la Dirección de Educación Municipal. Asimismo, recibieron el Premio Municipal Docente integrantes de CONAFE: María Magdalena Robles Silva y Verónica Elizabeth Tovar Contreras, en Primera Infancia; Luis Gustavo Niño García, Juana Cerda Niño, Verónica Tinajero Cuenca y Luz Alejandra Tovar Sánchez, en Preescolar Comunitario.

También fueron reconocidas Veronica Hernandez Rodriguez y Delia Abigail Silva Martinez, de Primaria Comunitaria; Esmeralda Flores Lopez y Carmen Guadalupe Lopez Saucedo, de Secundaria Comunitaria; además de Noelia Jaqueline Tovar Contreras, en Acompañamiento Educador Comunitario, y Reyna Hernandez Hernandez, en Acompañamiento Regional de CONAFE. De igual forma, el Ayuntamiento entregó reconocimientos especiales a las docentes integrantes del Comité Externo de Evaluación, responsable de revisar y seleccionar los proyectos participantes: la Mtra. Margarita Rodríguez Estrada, la Mtra. Rocío Rodríguez Cruz, la Mtra. Silvia Socorro Cortez Torres, la Dra. Carmen Adriana Serrano Ramírez y la Dra. Malkuth Zavala Díaz de León.

El Alcalde Enrique Galindo reconoció el trabajo realizado por el Sistema Municipal DIF y por quienes han contribuido a mantener la estabilidad y fortalecimiento del sistema educativo local, privilegiando el diálogo, la apertura y la voluntad de colaboración.

La ceremonia del Premio Municipal Docente 2026 reconoció y premió a las y los docentes participantes que presentaron proyectos educativos en beneficio de las escuelas municipales, en el marco de la celebración del Día del Maestro y la Maestra.