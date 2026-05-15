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AYUNTAMIENTO

Gobierno de la Capital invita a celebrar el Día Internacional de los Museos con actividades culturales gratuitas en el Centro Cultural Palacio Municipal

By Redacción
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sábado, mayo 16, 2026

 

En el marco del Día Internacional de los Museos, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, a través de la Dirección de Cultura Municipal, invita a la ciudadanía a disfrutar de una jornada especial dedicada al arte, la memoria, el patrimonio y la reflexión cultural, con una programación diversa y completamente gratuita este próximo 17 de mayo de 2026 en el Centro Cultural Palacio Municipal.

Con el compromiso de fortalecer el acceso a la cultura, promover el patrimonio artístico y consolidar a San Luis Capital como un referente cultural a nivel nacional e internacional, esta celebración reunirá exposiciones, visitas guiadas, talleres y conferencias para públicos de todas las edades.

El presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, destacó que estas actividades forman parte del esfuerzo permanente de su administración por democratizar la cultura y generar espacios de encuentro ciudadano:

«En San Luis Capital creemos que la cultura transforma, une y fortalece nuestra identidad. Este Día Internacional de los Museos es una oportunidad para acercar a las familias potosinas a nuestros espacios culturales, reconociendo en ellos lugares vivos de aprendizaje, memoria y comunidad.»

Programa de actividades gratuitas:

Visitas libres y guiadas a exposiciones

Horario: 10:00 a 20:00 horas
Las y los asistentes podrán recorrer de manera gratuita las exposiciones:

  • Memorias de un Jardín Soñado, de Fernando Andriacci
  • Cúpulas y retablos. Fotografías, de Eduardo Meade
  • Salón de Cabildos

Estas muestras ofrecen una experiencia artística que dialoga con la historia, la arquitectura, la identidad visual y la sensibilidad contemporánea.

Taller de grabado en linóleo

Horario: 10:00 horas
Imparte: Axel Marentes Galicia

Este taller brindará a los participantes una experiencia práctica en técnicas tradicionales de grabado, donde aprenderán procesos de entintado, transferencia y estampado manual sobre papel, fomentando la apreciación por las artes gráficas y la creación artística.

Conferencia magistral

Horario: 12:00 horas
Tema: Enrique Guzmán en el fin del mundo y su influencia mundial a 40 años de su partida
Imparte: Mtra. en Historia del Arte Mexicano, Imelda Ortiz González

La conferencia ofrecerá una revisión profunda sobre el legado artístico de Enrique Guzmán y su impacto en la historia cultural y visual, promoviendo la reflexión sobre la trascendencia del arte potosino.

El director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, subrayó la relevancia de esta conmemoración como una estrategia de fortalecimiento social y cultural:

«Los museos son espacios fundamentales para preservar nuestra memoria colectiva, fomentar el pensamiento crítico y acercar el arte a nuevas generaciones. Desde la Dirección de Cultura Municipal trabajamos para que cada actividad sea una experiencia accesible, incluyente y enriquecedora para todas y todos.»

Todas las actividades programadas son totalmente gratuitas, reafirmando el compromiso del Gobierno de la Capital con el acceso universal a la cultura, la formación artística y la apropiación ciudadana de los espacios públicos y culturales.

Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de San Luis Potosí continúa consolidando su visión de una ciudad dinámica, participativa y culturalmente viva, en sintonía con su reconocimiento dentro de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO.

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