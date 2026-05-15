Gobierno de la Capital invita a celebrar el Día Internacional de los Museos con actividades culturales gratuitas en el Centro Cultural Palacio Municipal

En el marco del Día Internacional de los Museos, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, a través de la Dirección de Cultura Municipal, invita a la ciudadanía a disfrutar de una jornada especial dedicada al arte, la memoria, el patrimonio y la reflexión cultural, con una programación diversa y completamente gratuita este próximo 17 de mayo de 2026 en el Centro Cultural Palacio Municipal.

Con el compromiso de fortalecer el acceso a la cultura, promover el patrimonio artístico y consolidar a San Luis Capital como un referente cultural a nivel nacional e internacional, esta celebración reunirá exposiciones, visitas guiadas, talleres y conferencias para públicos de todas las edades.

El presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, destacó que estas actividades forman parte del esfuerzo permanente de su administración por democratizar la cultura y generar espacios de encuentro ciudadano:

«En San Luis Capital creemos que la cultura transforma, une y fortalece nuestra identidad. Este Día Internacional de los Museos es una oportunidad para acercar a las familias potosinas a nuestros espacios culturales, reconociendo en ellos lugares vivos de aprendizaje, memoria y comunidad.»

Programa de actividades gratuitas:

Visitas libres y guiadas a exposiciones

Horario: 10:00 a 20:00 horas

Las y los asistentes podrán recorrer de manera gratuita las exposiciones:

Memorias de un Jardín Soñado , de Fernando Andriacci

, de Fernando Andriacci Cúpulas y retablos. Fotografías , de Eduardo Meade

, de Eduardo Meade Salón de Cabildos

Estas muestras ofrecen una experiencia artística que dialoga con la historia, la arquitectura, la identidad visual y la sensibilidad contemporánea.

Taller de grabado en linóleo

Horario: 10:00 horas

Imparte: Axel Marentes Galicia

Este taller brindará a los participantes una experiencia práctica en técnicas tradicionales de grabado, donde aprenderán procesos de entintado, transferencia y estampado manual sobre papel, fomentando la apreciación por las artes gráficas y la creación artística.

Conferencia magistral

Horario: 12:00 horas

Tema: Enrique Guzmán en el fin del mundo y su influencia mundial a 40 años de su partida

Imparte: Mtra. en Historia del Arte Mexicano, Imelda Ortiz González

La conferencia ofrecerá una revisión profunda sobre el legado artístico de Enrique Guzmán y su impacto en la historia cultural y visual, promoviendo la reflexión sobre la trascendencia del arte potosino.

El director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, subrayó la relevancia de esta conmemoración como una estrategia de fortalecimiento social y cultural:

«Los museos son espacios fundamentales para preservar nuestra memoria colectiva, fomentar el pensamiento crítico y acercar el arte a nuevas generaciones. Desde la Dirección de Cultura Municipal trabajamos para que cada actividad sea una experiencia accesible, incluyente y enriquecedora para todas y todos.»

Todas las actividades programadas son totalmente gratuitas, reafirmando el compromiso del Gobierno de la Capital con el acceso universal a la cultura, la formación artística y la apropiación ciudadana de los espacios públicos y culturales.

Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de San Luis Potosí continúa consolidando su visión de una ciudad dinámica, participativa y culturalmente viva, en sintonía con su reconocimiento dentro de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO.