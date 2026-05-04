DIF Municipal invita a familias potosinas a aprovechar atención médica gratuita en centros de salud

La Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, llama a acudir al centro más cercano y destaca que la salud de cada integrante es clave para el bienestar familiar

En estos espacios se brindan consulta médica, nutrición, enfermería y, en algunos casos, psicología y fisioterapia, en horario de lunes a viernes

SLP.- Porque la salud de cada integrante es la base de familias fuertes y con bienestar, la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, invitó a la población a acudir al Centro de Salud más cercano a su domicilio y aprovechar los servicios médicos gratuitos que se brindan de manera permanente en la ciudad.

“Queremos que todas las familias estén bien, que cada uno de sus miembros tenga acceso a servicios de salud de calidad. Estos espacios están pensados para ustedes, para cuidarlos de manera cercana y oportuna”, expresó.

Agregó que, más allá de la Ruta de la Salud 3.0, el DIF Municipal mantiene abiertos estos centros estratégicamente ubicados, donde las y los potosinos pueden recibir atención sin costo, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de la Capital y el alcalde Enrique Galindo Ceballos, con el cuidado integral de la población.

Arriaga Márquez subrayó que estos servicios representan una oportunidad para conocer el estado de salud, mejorar hábitos alimenticios y prevenir enfermedades, priorizando siempre la atención oportuna, pues se ofrece consulta médica general, atención de enfermería y orientación nutricional; además, en algunos casos, servicios de psicología y fisioterapia, lo que permite atender distintas necesidades de manera integral

Para recibir atención, se puede solicitar cita previa en el Centro de Salud más cercano, lo que permite brindar un servicio ordenado. El horario es de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, en los siguientes puntos: Xicoténcatl 1650, colonia Himno Nacional; avenida Salk 1155, colonia Progreso; calle Guerrero 75, colonia Terremoto; y Camino Antiguo a Simón Díaz 4692, colonia Dalias.

Para más información, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 444 815 13 07 y 444 815 51 18, extensión 113, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Para una mejor atención, es recomendable agendar con al menos un día hábil de anticipación.