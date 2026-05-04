GOBIERNO ESTATAL IMPULSA CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CON ALIANZA

* El convenio fortalece la preparación laboral y acerca más oportunidades de desarrollo a estudiantes y egresados.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la formación de talento, el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat) formalizaron un convenio de colaboración que permitirá fortalecer la preparación académica y técnica de la comunidad potosina. Este acuerdo se traduce en oportunidades sin límites para jóvenes y trabajadores.

La alianza establece acciones conjuntas para mejorar la capacitación, vincular el aprendizaje con las necesidades del sector productivo y facilitar la inserción laboral de estudiantes y egresados. A través de programas pertinentes, ambas instituciones impulsan el desarrollo de habilidades prácticas que responden a la dinámica actual del empleo, acercando herramientas útiles para el crecimiento profesional.

Con este esfuerzo coordinado, se fortalece la calidad educativa y la formación para el trabajo en las cuatro regiones. La colaboración entre instituciones confirma el cambio que se vive y se siente con mejores condiciones para el desarrollo integral de las y los potosinos.