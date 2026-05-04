MUNICIPIO DE SOLEDAD FORTALECE LA EFICIENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA 

• Capacitación y distribución de un Código de Ética acompañan la mudanza a la nueva Unidad Administrativa Municipal.

En el marco del traslado a la nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM), el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Contraloría Interna, inició la entrega y reiteró la aplicación del Código de Ética entre las y los servidores públicos, con el objetivo de reforzar la integridad y elevar la calidad de atención a la ciudadanía, en cumplimiento a la directriz del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Durante la capacitación, encabezada por la contralora interna municipal, Alma Isabel Loredo Salazar, se entregaron ejemplares del Código de Ética a enlaces de cada área para su distribución entre todo el personal, como una herramienta clara y puntual que establece principios, valores y reglas de integridad que deben regir la conducta diaria en el servicio público, siempre con cercanía a las familias, adultos mayores, jóvenes y sectores vulnerables.

“Este documento es fundamental para que cada servidor público tenga presentes, en su día a día, los principios legales y éticos que nos rigen; por encomienda de nuestro Alcalde, trabajamos para ser mejores servidores públicos, con honestidad, responsabilidad y rectitud, tanto en nuestras funciones como en nuestra conducta personal”, expresó la Contralora, quien además subrayó que la mudanza a la nueva UAM implica también un cambio de actitud y servicio enfocado en fortalecer la vocación de servicio.

Adelantó que el Ayuntamiento implementará un sistema de capacitación constante e integral, para ir transmitiendo y perfeccionando la integración del Código de Ética en todo el funcionariado, y dar muestra de un cambio transversal en la atención ciudadana en Soledad de Graciano Sánchez.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de escuchar y atender a la población, consolidando un servicio público cercano, transparente y eficiente, donde cada acción se realice con integridad y en beneficio directo de las y los soledenses.