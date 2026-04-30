San Luis Capital fortalece alianzas estratégicas rumbo al Mundial en Tianguis Turístico

⁠El Alcalde Enrique Galindo consolida acuerdos con organismos clave, como tour operadores, asociaciones de agencias de viajes y la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina, para impulsar el turismo gastronómico e inclusivo.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la consolidación de alianzas estratégicas con organismos clave del sector turístico en el marco del Tianguis Turístico 2026, como parte de la estrategia para posicionar a San Luis Capital rumbo al Mundial. Estas acciones se complementaron con la promoción de experiencias gastronómicas y eventos inclusivos, que fortalecen la oferta del destino.

Durante estas actividades, la Directora de Turismo Municipal, Claudia Peralta, destacó que la colaboración con actores estratégicos permite ampliar el alcance de la promoción turística: “Estas alianzas nos permiten vincularnos con quienes mueven el turismo en México y proyectar a San Luis Capital hacia nuevos mercados, aprovechando el contexto internacional que representa el Mundial”.

En este sentido, el Gobierno de la Capital concretó acuerdos con la Asociación Nacional de Tour Operadores de México S.C. (ANTOMEXAC), la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Ciudad de México A.C. (AMAV CDMX), la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes A.C. (La Metro), Expomayoristas A.C., la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina A.C. (ACTUAL) y Expertos en Turismo, fortaleciendo así la promoción, comercialización y atracción de visitantes hacia la ciudad.

Estas acciones forman parte de la política pública impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, orientada a consolidar alianzas estratégicas, diversificar la oferta turística y posicionar a San Luis Capital como un destino competitivo, incluyente y preparado para eventos de alcance internacional.