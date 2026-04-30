GOBIERNO ESTATAL FORTALECE APOYO A INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS

• Programas y apoyos impulsan el bienestar, la educación y la protección de niñas, niños y jóvenes en los 59 municipios de San Luis Potosí.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de priorizar el bienestar de las nuevas generaciones, el Gobierno del Estado consolida un trabajo sin límites para atender de forma integral a niñas, niños y adolescentes, con programas sociales enfocados en educación, salud y desarrollo, buscando brindar mejores condiciones de vida y oportunidades en todas las regiones.

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez resaltó que entre los apoyos destacan la entrega gratuita de útiles, zapatos y uniformes escolares para estudiantes de nivel básico, así como la reciente incorporación de seguros de gastos médicos para niñas y niños, lo que fortalece su permanencia en las aulas y su bienestar. Estas medidas contribuyen a generar entornos más seguros y favorables para su crecimiento.

El acompañamiento institucional se refuerza mediante la participación del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), que acercan servicios de salud, alimentación y asistencia a las familias potosinas. Este esfuerzo conjunto refleja el cambio que se vive y se siente con atención directa a este sector.