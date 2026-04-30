GOBIERNO ESTATAL CELEBRA A LA NIÑEZ CON ACCIONES DE INCLUSIÓN Y CERCANÍA

• Festejos a comunidad de casas de asistencia y en Axtla de Terrazas acercan alegría y bienestar a niñas y niños.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer el bienestar de la niñez, el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través de su Coordinación de Voluntariado, realizó una celebración dirigida a niñas y niños de casas de asistencia social, mientras que la Junta Estatal de Caminos (JEC) acudió a Axtla de Terrazas, donde se desarrolló un festejo masivo con entrega de regalos, como un esfuerzo sin límites para acercar momentos de alegría y atención a quienes más lo necesitan.

En el caso del DIF, la convivencia reunió a niñas y niños en un entorno diseñado para su esparcimiento, con actividades recreativas, juegos e integración que favorecen su desarrollo emocional y social. La participación de voluntariado, empresas y personas solidarias permitió crear un espacio incluyente y significativo para quienes forman parte de estas instituciones.

Por otro lado, en Axtla de Terrazas, más de 3 mil niñas y niños disfrutaron de una jornada con juegos, dulces, rifas y espectáculos, resultado de la coordinación entre autoridades estatales y municipales. Este tipo de celebraciones dan sentido al cambio que se vive y se siente, al acercar apoyos, fomentar la convivencia familiar y asegurar que la niñez viva su día con entusiasmo y bienestar.