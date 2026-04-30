RICARDO GALLARDO CARDONA SE CONSOLIDA ENTRE LOS GOBERNADORES MEJOR EVALUADOS DE MÉXICO

• El mandatario de San Luis Potosí alcanza un destacado 55.3 por ciento de aprobación en la más reciente medición de Massive Caller, posicionándose en el cuarto lugar a nivel nacional.

El Gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, continúa demostrando una sólida aceptación entre la ciudadanía, de acuerdo con los resultados de la encuesta mensual de gobernadores elaborada por la consultora Massive Caller con corte al 29 de abril de 2026.

Con un nivel de aprobación del 55.3 por ciento, Gallardo Cardona se ubica dentro del prestigioso «Top 10» nacional, ocupando la cuarta posición entre los 32 mandatarios estatales del país. Esta cifra refleja una tendencia positiva y constante en la percepción de los potosinos sobre la gestión de su ejecutivo estatal.

La elevada aceptación que mantiene el gobernador entre sus gobernados se sustenta en diversos indicadores de desempeño evaluados en el ejercicio demoscópico.

Además de los números en aprobación, Gallardo Cardona destaca en el ranking nacional de percepción de confianza, donde se sitúa en la décima posición con un 33.6 por ciento. Asimismo, San Luis Potosí figura entre las entidades con mejores resultados en materia de seguridad, ocupando el lugar 13 en el ranking de Estados con menor percepción de inseguridad con un 44.0 por ciento, lo cual incide directamente en el respaldo ciudadano a su administración.

Cabe destacar que estos resultados positivos no son aislados, ya que el mandatario potosino ha obtenido consistentemente calificaciones sobresalientes en ejercicios demoscópicos efectuados por otras consultoras de prestigio en el país.

El estudio de Massive Caller confirma la solidez del liderazgo de Ricardo Gallardo y el impacto favorable de sus políticas públicas en la percepción social, manteniéndolo como uno de los activos políticos mejor valorados en el escenario nacional actual.