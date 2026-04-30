En San Luis Capital, niñas y niños toman la palabra en el Cabildo Infantil

El Presidente Municipal Infantil, Diego Alejandro Navarro, así como las regidoras, regidores y síndicos infantiles proponen distintas acciones para mejorar la ciudad; el Cabildo Infantil en pleno se pronuncia por un trabajo conjunto con el Gobierno Capitalino a favor de SLP.

El Alcalde Enrique Galindo se compromete a que serán ejecutadas cada una de las propuestas presentadas por las niñas y niños; destacó que este ejercicio es reconocido por el INE, por fomentar la participación en democracia y entregó el sello Garantía de Bienestar, por la quinta sesión de Cabildo Infantil.

En el Cabildo Infantil 2026, el niño Presidente, Diego Alejandro Navarro Araiza, reafirmó la relevancia del trabajo en conjunto entre las infancias, el Gobierno de la Capital, escuelas y familias para mejorar la ciudad, además de generar mayor empatía y comunicación, «porque las niñas y niños no somos el futuro, sino somos el presente».

Ante personalidades invitadas del Gobierno Capitalino, del Congreso Local, así como del Gobierno Estatal, de instituciones educativas y de familiares, el Alcalde infantil insistió en la importancia de fomentar escuelas saludables, tanto física como emocionalmente, y también para que sean espacios libres de violencia, «porque no sólo la violencia implica golpes, sino burlas y rechazo, por ello, la trascendencia de realizar actividades deportivas y culturales, además de talleres preventivos». Navarro Araiza reconoció el trabajo de su antecesora, Ana Paula Álvarez Huerta, a quien invitó a ser asesora para el Cabildo Infantil de este año.

Integrantes del Cabildo Infantil propusieron mejoras para elevar la calidad de vida en el Municipio, de la mano de las infancias y la autoridad capitalina: campañas para disminuir el maltrato animal y el fomento de la adopción; la modernización de caminos rurales y de vialidades para una movilidad segura; garantizar el abasto de agua en comunidades, además de cuidar este recurso; rehabilitación de espacios deportivos y áreas públicas; renovación de bibliotecas municipales y de los Centros de Desarrollo y Aprendizaje; acciones para el respeto de los derechos ambientales, acciones para prevenir el bullying, entre otras propuestas.

En su mensaje, el Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, confirmó la relevancia de este espacio para conocer qué opinan las infancias de su ciudad, «y nosotros nos comprometemos a darle el seguimiento a cada una de sus propuestas, para que se ejecuten». Puntualizó que será un año de trabajo y gestión «con ustedes para seguir con la construcción de nuestra ciudad».

Galindo Ceballos hizo un llamado a la población en general para continuar con el rescate del Municipio y mencionó que este ejercicio ha sido reconocido por el INE, por ser un ejemplo de participación, de escucha, pero igualmente de una labor conjunta. Reiteró a quienes integran el Cabildo Infantil que serán invitadas e invitados para que constaten las acciones, programas y obras que realizan a favor de las potosinas y potosinos. Asimismo, entregó el sello de Garantía de Bienestar, porque el Cabildo Infantil ha sesionado durante 5 años de manera ininterrumpida.

El Presidente Municipal tomó protesta al Cabildo Infantil integrado por las Regidoras y Regidores: Valeria Nahomi Juárez Vázquez, Jesús Alexander Salas Beltrán, Yatzury Gicelle Faz Sánchez, Justo Antonio Hervert Anaya, Camila Ariane Auces Torres, Francisco Javier Valdés Ruiz, Alin Guadalupe García García, José Luis Ilizaliturri Izaguirre, Camila Isabella Martínez Beltrán, Humberto Espinoza García López, Jimena Niño Arredondo, Hipólito Gustavo Flores Guerra, Brianna Crisstell Orta Rangel, Isabella Alarcón Camargo y Valentina Martínez Leija; Síndico y Sindica, Elí Rodríguez Coronel y Anita Guadalupe Niño Niño, y como Secretario general, Emiliano Mejía Castillo.