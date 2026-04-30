Policía Vial de la Capital activará operativo vial con motivo de marchas conmemorativas al Día del Trabajo

Este viernes 01 de mayo a partir de las 07:00 horas se implementará el operativo vial para facilitar la movilidad de la población así como de los participantes en las diversas marchas.

Este viernes 01 de mayo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad activará un operativo vial en principales avenidas y calles del Centro Histórico, con motivo de las diversas marchas que agrupamientos sindicales realizarán en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo.

La Policía de la Capital realizará el despliegue de oficiales desde las 07:00 horas de este viernes, en los puntos de mayor concentración de la zona centro para canalizar el tránsito vehicular hacia rutas alternas y generar las condiciones óptimas de movilidad.

Entre los diversos agrupamientos que saldrán a las calles se encuentra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 26, que tendrá cuatro puntos de reunión, siendo Carranza y Reforma, Damián Carmona y Reforma, Jardín Colón y Plaza Aranzazú, que se desplazarán desde sus puntos de reunión por diversas calles del Centro Histórico para culminar en plaza de los Fundadores.

En tanto, la Sección 52 del SNTE, se concentrará en la calle Tomasa Esteves para dirigirse por las calles Mariano Arista, Independencia y Álvaro Obregón hacia la Plaza de los Fundadores. Además, los diversos sindicatos de trabajadores de gobierno del estado también estarán sumándose a la conmemoración con recorridos diversos, principalmente en Eje Vial hacia plaza de Armas.

Para facilitar la movilidad de la población así como de los participantes en las diversas marchas, se prevé disminución de carriles de circulación en la avenida Eje Vial, en el tramo de Insurgentes a la calle Los Bravo. En la avenida Reforma de Eje Vial a 20 de noviembre se mantendrá presencia policial para efectuar los cierres correspondientes y la canalización del tránsito a rutas alternas.

Se sugiere a las y los automovilistas considerar sus tiempos de traslado y rutas alternas como puente Valladares, Chicosein, Juan Álvarez, Damián Carmona, Venustiano Carranza y Benigno Arriaga, en dirección al norte y poniente de la ciudad, así como Miguel Barragán, Primero de Mayo y Parrodi en dirección al sur.

Al concluir las movilizaciones sindicales, se prevé restablecer la circulación vehicular de manera habitual.