Personal de Justicia Cívica de la SSPC Capitalina recibe capacitación especializada en medidas de protección a víctimas de violencia de género

Personal de Justicia Cívica y de diferentes direcciones municipales refuerzan conocimientos técnicos y jurídicos para brindar atención oportuna y salvaguarda a personas en situación de vulnerabilidad.

Con el objetivo de fortalecer la atención integral y la protección de personas afectadas por conductas de violencia de género, personal de la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recibió una capacitación sobre el tema “Medidas de protección y cautelares a personas afectadas por conductas de violencia de género”.

La jornada fue impartida por personal de la Fiscalía General del Estado, quienes compartieron herramientas técnicas y jurídicas para robustecer la actuación institucional, privilegiando la atención inmediata, la protección de víctimas y la correcta aplicación de los procedimientos legales correspondientes.

En esta capacitación participaron también, integrantes del Sistema DIF Municipal, Instancia de las Mujeres y del Instituto de Profesionalización Policial, lo que permitirá al Gobierno de la Capital contar con un trabajo interinstitucional en favor de la ciudadanía.

Con estas acciones, desde la Policía de la Capital se reafirma el compromiso con la profesionalización permanente del personal, la mejora continua de los servicios y el fortalecimiento de una atención sensible, eficaz y con perspectiva de derechos humanos.