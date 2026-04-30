spot_img
AYUNTAMIENTO

Personal de Justicia Cívica de la SSPC Capitalina recibe capacitación especializada en medidas de protección a víctimas de violencia de género

By Redacción
54
spot_img
jueves, abril 30, 2026

  • Personal de Justicia Cívica y de diferentes direcciones municipales refuerzan conocimientos técnicos y jurídicos para brindar atención oportuna y salvaguarda a personas en situación de vulnerabilidad.

Con el objetivo de fortalecer la atención integral y la protección de personas afectadas por conductas de violencia de género, personal de la Dirección de Justicia Cívica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recibió una capacitación sobre el tema “Medidas de protección y cautelares a personas afectadas por conductas de violencia de género”.

La jornada fue impartida por personal de la Fiscalía General del Estado, quienes compartieron herramientas técnicas y jurídicas para robustecer la actuación institucional, privilegiando la atención inmediata, la protección de víctimas y la correcta aplicación de los procedimientos legales correspondientes.

En esta capacitación participaron también, integrantes del Sistema DIF Municipal, Instancia de las Mujeres y del Instituto de Profesionalización Policial, lo que permitirá al Gobierno de la Capital contar con un trabajo interinstitucional en favor de la ciudadanía.

Con estas acciones, desde la Policía de la Capital se reafirma el compromiso con la profesionalización permanente del personal, la mejora continua de los servicios y el fortalecimiento de una atención sensible, eficaz y con perspectiva de derechos humanos.

Artículo anterior
SONRISAS, ALEGRÍA Y JUGUETES MARCAN FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
Artículo siguiente
Policía Vial de la Capital activará operativo vial con motivo de marchas conmemorativas al Día del Trabajo
spot_img
spot_img
spot_img