SONRISAS, ALEGRÍA Y JUGUETES MARCAN FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

– El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, acompañado de la Senadora Ruth González Silva, festejaron a la niñez de la colonia Fidel Velázquez donde los pequeños disfrutaron de una verbena, juegos y regalos en un ambiente de cercanía familiar.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez y la Senadora, Ruth González Silva, como invitada especial, encabezaron la celebración del Día de la Niña y el Niño en la colonia Fidel Velázquez, donde cientos de familias se reunieron para disfrutar de una convivencia llena de alegría, juegos y una verbena popular que permitió entregar juguetes y regalos a cada pequeño y pequeña asistentes, cumpliendo la encomienda de acercar bienestar y momentos de felicidad a la niñez del municipio.

Siguiendo la guía de un gobierno que reconoce la grandeza de su infancia y realza el compromiso de generar mejores condiciones para su desarrollo, el Alcalde destacó que el fortalecimiento del tejido social y el cuidado de los niños y las niñas en el núcleo familiar: “Hoy todos los niños se van a llevar un juguete y una sonrisa a casa; este gobierno se caracteriza por trabajar para la gente y por estar siempre cerca de ustedes, gracias a las mamás, papás y abuelitos por confiar y permitirnos celebrar juntos este día tan especial”, expresó ante las sonrisas y entusiasmo de niñas y niños.

Por su parte, la Senadora Ruth González Silva recalcó la importancia de mantener vivas estas celebraciones comunitarias que fortalecen la unión familiar y el bienestar de la niñez. “Esta es una tradición que nace desde la cercanía con ustedes y que debe continuar, porque nuestras niñas y niños son lo más importante, vamos a seguir trabajando en favor de las familias, impulsando acciones que protejan y respalden su desarrollo”, señaló.

Cientos de menores de edad recibieron dulces, botanas, bicicletas, juguetes de acción, muñecas, juegos de té, pistas de carreras, personajes armables, entre otros juguetes que los llenaron de alegría y les brindaron un momento inolvidable en su día.

Con actividades recreativas, dinámicas y la entrega directa de obsequios, el Ayuntamiento reafirmó su compromiso de escuchar y atender a todos los sectores, especialmente a la niñez, promoviendo espacios de sana convivencia que fortalecen la cercanía con las familias soledenses y consolidan una administración sensible, presente y atenta a las necesidades de su población.