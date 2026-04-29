Gobierno de la Capital abre convocatoria 2026 del Distintivo Comunidad Futuro

Impulsada por el Alcalde Enrique Galindo, la iniciativa busca reconocer a empresas que apuestan por la sostenibilidad y la responsabilidad social.

La Dirección de Desarrollo Económico de San Luis Capital lanzó la convocatoria para la Edición 2026 del Distintivo Comunidad Futuro, una iniciativa que promueve la participación de empresas comprometidas con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento del entorno social.

Este reconocimiento, impulsado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, busca consolidar una red de organizaciones que contribuyan a construir una ciudad más competitiva, responsable y con visión de largo plazo, alineando sus prácticas con el bienestar de la comunidad.

Las empresas interesadas pueden participar solicitando las bases a través del correo comunidad.futuro@sanluis.gob.mx o escaneando el código QR disponible en la convocatoria, con el objetivo de sumarse a este esfuerzo que impulsa el futuro de San Luis Capital.