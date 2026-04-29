Gobierno de la Caapital mejora las condiciones de la colonia Nuevo Paseo en la jornada 547 de Capital al 100

Con el respaldo de vecinos, realizaron labores de limpieza, mejoramiento del alumbrado, rescate de áreas verdes y espacios públicos y se desazolvó un canal para prevenir inundaciones en la temporada de lluvias.

En atención a peticiones de las familas de la Colonia Nuevo Paseo, el Gobierno de la Capital efectuó este martes la jornada 547 del programa Capital al 100, donde personal de diversas áreas del Ayuntamiento, con el apoyo de vecinos, realizó labores de limpieza, mejoramiento de espacios públicos y canchas deportivas, así como el desazolve del canal que corre paralelo al bulevar Jacobo Payán.

De acuerdo con los lineamientos establecidos por el alcalde Enrique Galindo, los titulares de las direcciones de Servicios Municipales, Obras Públicas, de la Secretaría del Bienestar, de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, así como del Interapas, atendieron peticiones y planteamientos de las familias de la zona.

Durante la jornada, se rehabilitó el alumbrado público con la instalación de luminarias LED de alta eficiencia para sustituir las antiguas lámparas de vapor de sodio que operaban de manera deficiente o estaban fuera de servicio, con lo que se da mayor seguridad a los habitantes.

Igualmente, en una acción preventiva ante la proximidad de la temporada de lluvias, se hizo el desazolve del canal, con lo que se evitarán inundaciones.

La regidora Margarita Hernández Fiscal, agradeció la participación vecinal y destacó que el esfuerzo conjunto entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía, ha permitido mejorar las condiciones de muchas colonias durante los 547 días consecutivos que se ha trabajado en todas las zonas de la capital.