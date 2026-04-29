SAN LUIS IMPULSA EL PRIMER ENCUENTRO ESTATAL DE BIBLIOTECARIAS Y BIBLIOTECARIOS

* Personal comparte experiencias para fortalecer la lectura y el acceso al conocimiento en San Luis Potosí.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer el acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, el Gobierno del Estado impulsa las bibliotecas públicas mediante el Primer Encuentro Estatal de Bibliotecarias y Bibliotecarios, realizado en el Gimnasio Auditorio del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER).

El encuentro, organizado por el Departamento de Bibliotecas y Becas reunió a personal bibliotecario de distintos municipios, quienes intercambiaron experiencias exitosas en la gestión de bibliotecas, el fomento a la lectura y la recreación cultural, en una iniciativa que forma parte del cambio que se vive y se siente en el impulso a la formación de comunidades lectoras. Cabe destacar que la Red Estatal de Bibliotecas está conformada por 119 espacios en los municipios.

El director general, Martín Rodríguez Ramírez, reconoció la labor de las y los bibliotecarios como promotores del aprendizaje, la cultura y la cohesión social, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado con el fortalecimiento de los espacios públicos de lectura y el desarrollo educativo y cultural en beneficio de las y los potosinos.