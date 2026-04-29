SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ FORTALECE LA PAZ PÚBLICA CON PROFESIONALIZACIÓN Y MEJORES SALARIOS

– El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz destaca la reducción de la incidencia delictiva según la ENSU, sustentada en el crecimiento de la Guardia Civil Municipal y un esquema de percepciones superior al decreto estatal.

El Presidente Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, manifestó que los recientes resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI reflejan una reducción tangible en los índices delictivos de la mancha urbana, producto de una estrategia integral de seguridad.

Este avance es el resultado de un fortalecimiento histórico de la corporación que, desde el año 2021, ha evolucionado de contar con apenas 305 elementos operativos a integrar actualmente una fuerza de más de 450 efectivos bajo la nueva denominación de Guardia Civil Municipal. El edil subrayó que este crecimiento cuantitativo va acompañado de un compromiso ineludible con la calidad y la vocación de servicio, dejando atrás los tiempos en los que cualquier persona sin formación podía integrarse a las filas policiales.

En materia de dignificación laboral, la administración municipal ha consolidado un esquema de remuneraciones sin precedentes para garantizar la estabilidad de los agentes y sus familias. Para este mes de abril de 2026, el municipio garantiza un salario mínimo de 16,000 pesos para sus elementos, una cifra que supera los 14,000 pesos establecidos por decreto estatal, posicionando a Soledad como un referente en el bienestar de sus fuerzas de seguridad.

La profesionalización se ha convertido en el eje central de la permanencia dentro de la Guardia Civil Municipal, gracias a las recientes disposiciones aprobadas por el Cabildo soledense para acelerar la certificación total de la plantilla operativa.

El Gobierno Municipal reitera su determinación de continuar aplicando políticas públicas que permitan seguir abatiendo la incidencia delictiva y consolidar un entorno de paz y justicia social para todas las familias de Soledad de Graciano Sánchez.