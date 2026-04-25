Más instituciones apoyan la campaña “Jóvenes con huella” para promover el bienestar animal en la Capital 

Estudiantes del Tec de Monterrey donan alimento y se suman a la adopción responsable

El donativo en especie fue ya entregado a la asociación civil “Casa de Lili”

La campaña que impulsa el Gobierno de la Capital de la mano con instituciones denominada “Jóvenes con huella”, mantiene su impacto y suma a más planteles educativos interesados en el fomento de la protección y el bienestar animal.

De ahí que el responsable de la Dirección de Atención a las Juventudes, Juan Ramón López Serna resaltó el apoyo de la Federación de Estudiantes del Tecnológico de Monterrey, quienes además de donar alimento, se unieron a las acciones de adopción responsable promovidas por la autoridad municipal.

El funcionario capitalino puntualizó que esta donación en especie por parte de jóvenes de esta institución de educación superior se canalizó a “Casa de Lili”, asociación civil que se dedica al rescate y cuidado de animales.

Reiteró el exhorto a la población en general para acudir a las instalaciones de la dependencia que encabeza, “para conocer cómo puedes unirte a esta causa”, además de que los centros de acopio habilitados para esta actividad son: la oficina de la citada área capitalina en el Centro Comunitario Progreso, en avenida Salk 1155; el Centro Integral para el Bienestar Animal -CIBA -, en la calle Gorrión 75, Las Julias, y en la escuela IDEA, calle Pedro Anaya 100, en la colonia Niños Héroes; el horario de recepción es de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde.

Para concluir, López Serna insistió en que esta campaña seguirá gracias al esfuerzo entre la Dirección de Atención a las Juventudes, el área de Bienestar Animal de la Capital, IDEA y el Consejo Municipal de la Juventud, con el respaldo del Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos.