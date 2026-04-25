San Luis Capital mantiene impulso a la alianza turística rumbo al Mundial de Futbol

Con aval de la Comisión de Desarrollo Económico, se fortalece la estrategia conjunta con otras ciudades para atraer visitantes y detonar la derrama económica

En sesión de la Comisión de Desarrollo Económico del ayuntamiento de San Luis Potosí, presidida por la regidora Julieta Abud Sarquis, se aprobó un convenio de colaboración en materia de estrategia turística con otras ciudades del país y la Secretaría de Turismo de México, con miras a la próxima Copa Mundial de Futbol.

El acuerdo contempla la coordinación con destinos como Guanajuato y San Miguel de Allende, sumándose a un convenio previamente establecido con Monterrey, con el objetivo de consolidar una oferta turística integral que capitalice la llegada de visitantes internacionales durante la justa deportiva.

La estrategia busca posicionar a San Luis Capital como un punto atractivo dentro de las rutas turísticas del país, aprovechando que México será sede de este evento global que atraerá a miles de aficionados de distintas partes del mundo. Autoridades municipales destacaron que esta coordinación permitirá potenciar la derrama económica en sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio local, generando beneficios directos para la economía de la ciudad.