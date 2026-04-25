GUARDIA CIVIL ESTATAL FORTALECE OPERATIVOS EN LOS 59 MUNICIPIOS

* En las últimas 24 horas, la GCE detuvo a 35 personas, presuntamente relacionadas con distintos delitos.

Como parte del trabajo operativo y de inteligencia en las cuatro regiones, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 35 personas, quienes estarían presuntamente involucradas en distintas conductas que afectan la paz social y el orden público.

Derivado de estas acciones, se aseguraron 24 dosis de una sustancia con características de “cristal”, 136.4 gramos de marihuana, cuatro dosis de cocaína, cinco tabletas electrónicas, además de 10 artefactos metálicos, mejor conocidos como “ponchallantas”.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) mantiene estrategias coordinadas para el fortalecimiento de la seguridad, la integridad y la tranquilidad de las familias potosinas.