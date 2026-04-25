Interapas amplía mejora de drenaje en San Juan de Guadalupe

La obra se suma a los trabajos ya en proceso sobre Pedro Vallejo.

SLP.– Interapas inició una nueva rehabilitación sanitaria sobre la calle Juan Zarco, en la colonia San Juan de Guadalupe, con lo que se da continuidad a las acciones para mejorar el drenaje en este sector.

Los trabajos se realizan en el tramo entre Pedro Vallejo y Escandón, donde se contempla la renovación de 92 metros lineales de tubería PEAD de 12 pulgadas, con una inversión aproximada de 630 mil pesos, en beneficio directo de alrededor de 250 vecinos.

Esta intervención complementa la obra que actualmente se desarrolla sobre Pedro Vallejo, entre Juan Zarco y Sacristía, ampliando el alcance de mejora en la zona y fortaleciendo el funcionamiento de la red sanitaria.

Con estos trabajos se atiende un problema derivado del colapso de la red y el afloramiento de aguas residuales en domicilios, lo que permitirá mejorar las condiciones sanitarias y evitar afectaciones para los habitantes.

Interapas mantiene la atención en este barrio tradicional de la ciudad con obras que buscan resolver de fondo las fallas en la infraestructura de drenaje, como parte de su programa de rehabilitación sanitaria.