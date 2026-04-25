CON RICARDO GALLARDO EL COMERCIO POTOSINO MANTIENE SU DINAMISMO EN 2026

* El sector comercial registra incrementos anuales en ingresos, empleo y salarios, consolidándose como un motor económico regional.

San Luis Potosí presenta cifras favorables en sus indicadores comerciales, tanto al mayoreo como al menudeo, destacando incrementos anuales en ingresos; personal ocupado y remuneraciones a sus trabajadores, de acuerdo con la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De febrero del 2025 al mismo mes del presente año, el comercio minorista registró incrementos del 3.1 por ciento en los ingresos, 1.0 por ciento en su personal ocupado y de un notable 6.5 por ciento en las remuneraciones medias reales.

Por su parte, el comercio al por mayor también reflejó números positivos, con un aumento del 0.2 por ciento en ingresos, un 0.5 por ciento de variación en el empleo y un alza de 0.6 puntos porcentuales en el pago promedio a sus trabajadores.

Los datos publicados por el INEGI acreditan los sólidos resultados económicos que San Luis Potosí ha obtenido bajo la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, posicionando al Estado con indicadores de crecimiento que superan o igualan la media nacional en diversos rubros estratégicos del sector comercio.

Para favorecer este crecimiento económico en las cuatro regiones, el Gobierno potosino ha impulsado una agresiva agenda de infraestructura pública, que facilitan la logística comercial y conectan de manera más eficiente a los productores locales con los mercados nacionales e internacionales, atrayendo nuevas inversiones a la zona metropolitana y la región Bajío.

Además, se han fortalecido programas de apoyo social y económico que incentivan el consumo interno en las cuatro regiones del Estado, consolidando a la entidad como un referente de estabilidad y progreso en el centro del país.