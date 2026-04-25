GOBIERNO ESTATAL IMPULSA INCLUSIÓN FINANCIERA CON CREDIVERSIDAD

* El programa otorga créditos accesibles de hasta 100 mil pesos para fortalecer negocios de la comunidad LGBTTTIQ+.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para construir un San Luis Potosí más incluyente y con oportunidades para todas y todos, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) impulsa el programa Crediversidad, diseñado para fortalecer proyectos productivos y negocios de personas de la comunidad LGBTTTIQ+.

Este esquema otorga financiamientos que van desde mil hasta 100 mil pesos, permitiendo a las y los beneficiarios acceder a capital para emprender, hacer crecer sus negocios o consolidar actividades productivas. Crediversidad ofrece condiciones accesibles y competitivas, con una tasa de interés fija del 1.5 por ciento mensual y plazos de pago de 12 a 24 meses, brindando certeza financiera y facilidades para el cumplimiento de sus compromisos.

Con una visión de desarrollo sin límites, se generan herramientas que promueven la igualdad de oportunidades, la autonomía económica y el fortalecimiento del emprendimiento en sectores históricamente vulnerados. El Sistema mantiene abiertas sus ventanillas de atención para quienes deseen conocer más sobre este programa y sumarse al cambio que se vive y se siente en el crecimiento económico.