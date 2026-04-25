ESTADO CELEBRA EL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA EN EL CREE

* Celebró el Día del Niño con actividades recreativas, inclusivas y de convivencia para la niñez potosina.

Cumpliendo con el compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona con la niñez potosina, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), realizó la celebración del Día del Niño en el Parque Adaptado, con el objetivo de fomentar la inclusión, la convivencia y la alegría entre niñas y niños.

Durante la jornada, las y los pequeños participaron en diversas actividades recreativas con temática de dinosaurios, tanto en la ambientación como en las dinámicas organizadas con el apoyo de la agencia de entretenimiento Make It Happen SLP, promoviendo la creatividad, el juego y la interacción en un entorno seguro, incluyente y festivo.

La directora general, Virginia Zúñiga Maldonado, destacó la importancia de generar espacios que fortalezcan el cambio que se vive y se siente mediante la convivencia, brindando momentos de felicidad a la niñez. La celebración permitió a las y los asistentes disfrutar de juegos, dinámicas y actividades que fomentaron la participación y experiencias sin límites.