Décimo Tercera Sesión del Consejo de Seguridad del Centro Histórico fortalece acciones a favor de la ciudadanía

A través de este órgano ciudadano se han impulsado mejoras integrales a lo largo de cuatro años.

Esta mañana de sábado se llevó a cabo la Décimo Tercera Sesión del Consejo de Seguridad del Centro Histórico, espacio en el que se refrendó el trabajo coordinado entre autoridades del Ayuntamiento de San Luis Potosí y la ciudadanía para fortalecer las acciones en esta importante zona de la ciudad.

Asimismo, se realizó la presentación formal del agrupamiento Centinela ante las y los integrantes del Comité del Centro Histórico, destacando su labor preventiva y de proximidad para brindar mayor tranquilidad a quienes habitan, trabajan y visitan esta zona emblemática de la Capital.

Como parte del diálogo permanente con la ciudadanía, se recibieron peticiones de habitantes, locatarios y comerciantes, mismas que serán atendidas de manera interinstitucional para continuar mejorando los distintos espacios públicos del Centro Histórico.

Cabe recordar que este órgano ciudadano, ha impulsado mejoras en materia de imagen urbana, movilidad, servicios públicos, seguridad y recuperación de espacios comunes, a lo largo de cuatro años.

En la reciente sesión participaron representantes de la Secretaría del Bienestar, Policía Vial, Guardia Municipal, Unidad de Gestión del Centro Histórico, Protección Civil, Obras Públicas, Interapas, Servicios Municipales, así como integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno Federal y del sector salud.