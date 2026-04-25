GOBIERNO DE SOLEDAD FOMENTA LA TRANSPARENCIA CON CAPACITACIÓN PARA DECLARACIONES PATRIMONIALES

* Más de 60 áreas municipales reciben orientación directa para cumplir en tiempo y forma con esta obligación administrativa.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reforzó las acciones de transparencia y rendición de cuentas con la capacitación a enlaces de todas las áreas municipales, en preparación para el inicio del periodo de declaraciones patrimoniales, a fin de garantizar un servicio público más confiable y cercano a la ciudadanía, siguiendo la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La Contralora Interna Municipal, Alma Isabel Loredo Salazar informó que esta jornada de preparación reunió a representantes de más de 63 áreas del Ayuntamiento, quienes recibieron orientación especializada por parte de integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, enfocada en el correcto llenado de las declaraciones a través de la Plataforma Digital Estatal, con el objetivo de asegurar que cada servidor público cumpla con esta obligación en tiempo y forma, antes del 31 de mayo, evitando sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Explicó que la Contraloría Interna dará acompañamiento permanente durante todo el periodo, con asesoría directa y monitoreo diario mediante el sistema digital, lo que permitirá identificar avances y áreas pendientes, para fortalecer una administración ordenada, responsable y cercana a las familias soledenses. “Estamos brindando apoyo constante a cada área para que el cumplimiento sea total; el sistema nos permite llevar un seguimiento diario y actuar de manera oportuna para que nadie quede fuera de esta obligación”, señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender a la población a través de un ejercicio público transparente, donde la correcta actuación de las y los servidores públicos se traduce en confianza, cercanía y mejores resultados para todos los sectores del municipio.