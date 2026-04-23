Gobierno Municipal promueve taller literario para prevenir violencia en redes sociales

La Dirección de Atención a las Juventudes y la Instancia Municipal de la Mujer realizaron un taller literario de prevención digital.

Integrantes del Consejo Municipal de la Juventud participaron activamente en la creación de relatos como herramienta de reflexión y reparación simbólica.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, impulsa acciones que fortalecen la conciencia y la participación juvenil. En este marco, la Dirección de Atención a las Juventudes, en coordinación con la Instancia Municipal de la Mujer y el Consejo Municipal de la Juventud de la Capital, llevó a cabo el taller Prevención para redes sociales: relatos para prevenir, identificar y proteger, impartido por el colectivo Detectives del Tiempo.

La actividad tuvo como objetivo la creación literaria como herramienta de reflexión y reparación simbólica para víctimas de violencia, al tiempo que sensibilizó a las y los jóvenes sobre los riesgos que pueden encontrarse en redes sociales, promoviendo la prevención, la identificación y la protección.

El taller contó con la participación activa de integrantes del Consejo Municipal de la Juventud, quienes compartieron experiencias y elaboraron relatos que fortalecen la conciencia sobre el uso responsable de las plataformas digitales.

En este contexto, el director de Atención a las Juventudes, Juan Ramón López Serna, destacó que “este taller es una herramienta fundamental para que las juventudes conozcan los riesgos en redes sociales y desarrollen habilidades que les permitan protegerse. La creación literaria les brinda un espacio de reflexión y de construcción de resiliencia frente a la violencia digital.”

Por su parte, la directora de la Instancia Municipal de la Mujer, Martha Orta, resaltó que “la prevención en redes sociales es también una forma de proteger la integridad y la dignidad de las mujeres jóvenes. Con este taller buscamos que cada participante se convierta en agente de cambio, capaz de identificar y detener situaciones de violencia digital, aportando a una cultura de respeto y protección.”

Con iniciativas como este taller, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de construir un municipio más seguro, participativo y consciente, bajo la visión de un San Luis Amable y con la Garantía de Bienestar que distingue a esta administración.