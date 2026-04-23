DIF Municipal de San Luis Capital continúa con el fortalecimiento familiar

A nombre de la Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga, la Directora Jessica Albarrán resalta el interés de familias para mejorar su entorno

Mediante talleres y pláticas más de 530 familias han puesto en práctica lo aprendido

SLP.- La Presidenta del Sistema Municipal DIF de San Luis Capital, Estela Arriaga Márquez, mantiene activo el programa “Familias fuertes, amor y límites”, a través de las dinámicas y pláticas que se desarrollan con adolescentes y sus padres, madres o tutores, a fin de rescatar las relaciones intrafamiliares, mejorar su comunicación, respeto y empatía.

“Estos talleres cuentan de siete sesiones, donde también se les dan herramientas fundamentales para construir ambientes familiares más sanos, unidos y llenos de confianza, ya que esto permite tener un mejor ambiente en los hogares y por tanto se refleje a la comunidad potosina”, afirmó la directora Jessica Albarrán Ramírez, quien acudió en representación de la Presidenta del DIF Capitalino, a la clausura del taller en la Escuela Primaria Federal Eugenio Robles Oyarzun, Ford núm. 177.

Precisó que más de 530 familias ha recibido este taller, y al escuchar los testimonios de las y los beneficiarios agregó Albarrán Ramírez, que “es un gusto ver los cambios en el trato entre padres, madres y sus adolescentes, interacción que sabemos van a replicar con su familia y/o amigos”.

La garantía de bienestar que ofrece el programa de “Familias fuertes”, dijo la Directora del DIF Capitalino, Jessica Albarrán, es que se mejora la convivencia entre los miembros de cada familia, lo que lleva a que exista una mejor cohesión social, por lo que se mantendrá activo.