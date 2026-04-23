Atiende UGCH reportes ciudadanos con reposición de adoquín en el Centro Histórico

-Vecinos del Barrio de San Guadalupe y de la calle Vallejo reciben respuesta a sus solicitudes con mejoras en vialidades

La Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) del ayuntamiento de San Luis Capital informó que, durante la edición 536 del programa Capital al 100 en el Barrio de San Guadalupe, se atendieron solicitudes de vecinas y vecinos con trabajos de reposición de adoquín, eliminando con ello riesgos para peatones y automovilistas y mejorando la imagen urbana.

De igual manera, previamente la Cuadrilla de Respuesta Inmediata intervino en la calle Vallejo, donde, tras recibir diversos reportes ciudadanos, se realizaron labores similares para rehabilitar el adoquinado y atender la problemática a la brevedad.

Autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a continuar reportando incidencias en calles y avenidas, con el objetivo de programar su atención y dar seguimiento oportuno. En San Luis Capital: un reporte ciudadano, una solución, es Garantía de Bienestar.