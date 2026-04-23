Comisión de Educación da a conocer los nombres de quienes integrarán el Cabildo Infantil 2026

Después de una cuidadosa evaluación de las propuestas, fueron seleccionados los estudiantes que fungirán como Presidente Municipal, Secretario General, Síndicos y Regidores, para conmemorar el Día de la Niñez

Después de una cuidadosa evaluación de las propuestas presentadas, los regidores que integran la Comisión de Educación del Cabildo de la Capital aprobaron por unanimidad la lista de estudiantes que Integrarán el Cabildo Infantil 2026, que estará encabezado por Diego Alejandro Navarro García, de la escuela Juana Marfil Castro, como Presidente Municipal; así como por Emiliano Mejía Castillo, del Colegio Juan de Dios Peza, como Secretario General.

En sesión de trabajo y con la presencia del Director del Sistema Educativo Municipal, Joel Ramírez Díaz, también se dieron a conocer los nombres de los estudiantes que fungirán como síndicos: Eli Rodríguez Coronel, del Instituto Real de San Luis en la primera sindicatura; y Anita Guadalupe Niño, de la escuela Presidente Cárdenas, en la segunda.

Como Regidora de Mayoría fungirá la niña Valeria Nahomí Juárez Váquez, de la escuela Aurelio Manrique; y como regidores participarán también Jesús Alexander Salas Beltrán, Presidente Cárdenas; Yatzury Gicelle Faz Sánchez, Presidente Cárdenas; Justo Antonio Hervert Anaya, Instituto Real de San Luis; Camila Ariane Auces Torres, de escuela Antonio Díaz Soto y Gama; Francisco Javier Valdés Ruiz, de la escuela Juana Marfil Castro.

También ocuparán regidurías Alin Guadalupe García, de la escuela Cuitláhuac; José Luis Ilizaliturri Izaguirre, del Centro Educativo Alain Bosquet; Camila Isabella Martínez Beltrán, de la escuela Juana Marfil Castro; Humberto Espinosa García López, del Instituto Real de San Luis; Juana Niño Arredondo, Manuel Muro; Gustavo Flores Guerra, Instituto Real de San Luis; Brianna Cristell Orta Rangel, Salvador Díaz Mirón; Isabella Alarcón Camargo, Instituto Howard Gardner; y Patricia Montserrat Degollado Ropdríguez, de la escuela Salvador Díaz Mirón.