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FESTIVAL POTOSINO DE SAXOFÓN Y CLARINETE ARRANCA ENTRE OVACIONES

By Redacción
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jueves, abril 23, 2026

• Una noche llena de talento, emoción y reconocimientos marca el inicio de esta celebración musical en San Luis Potosí.

Bajo la encomienda del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de acercar más espacios culturales a las familias potosinas, inició el Festival Potosino de Saxofón y Clarinete con un concierto inaugural que cautivó al público por su calidad y sensibilidad artística. La velada reflejó el impulso sin límites que se brinda al desarrollo cultural, generando escenarios donde el talento local y nacional puede compartir su arte.
El encuentro, realizado a iniciativa de la Escuela Estatal de Música del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y con el respaldo de la Secretaría de Cultura (Secult), reunió a destacadas y destacados intérpretes en la Sala de Musas del Museo Leonora Carrington. En este espacio, se rindió homenaje a los maestros Marino Calva, Roberto Benítez y Elizabeth González Niño, en una noche que también contó con la destacada participación de Antonio Bollo, Leopoldo Márquez, Laura Esquivel, Galya Cisneros, el Ensamble de Cuerdas Wirikuta y el Páramo Sax Quartet, así como de integrantes de la Camerata de San Luis.
El festival continuará con presentaciones, conciertos y actividades formativas en distintos recintos culturales del Estado, consolidando el cambio que se vive y se siente a través de una agenda que fortalece el acceso a la cultura. La invitación permanece abierta para que más familias disfruten de esta celebración musical que se extenderá hasta el fin de semana.

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