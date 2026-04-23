ESTADO MANTIENE DIÁLOGO PERMANENTE CON JUBILADOS

• Se establece ruta de atención con Finanzas para informar avances y dar certeza a ex trabajadores.

Como parte de las acciones que impulsa el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para fortalecer la atención cercana y sin límites a todos los sectores, la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado sostuvo este jueves una reunión de trabajo con un grupo de trabajadores jubilados, con el objetivo de atender sus planteamientos y dar seguimiento a sus solicitudes relacionadas con pagos pendientes; durante el encuentro, encabezado por el Oficial Mayor, Noé Lara Enríquez, las y los ex trabajadores expusieron sus inquietudes, entre las que destaca la necesidad de contar con información clara sobre el estado que guardan sus prestaciones, en un ejercicio de diálogo directo que refleja el cambio que se vive y se siente en la atención institucional; como parte de los acuerdos, la Oficialía Mayor buscará que sean atendidos por la Secretaría de Finanzas, a fin de que dicha dependencia informe de manera directa sobre los procedimientos, tiempos y avances en el cumplimiento de los pagos, reiterando que la instrucción del Gobernador es mantener una atención cercana y permanente con todos los sectores, especialmente con quienes formaron parte del servicio público, además de que la dependencia estatal dará seguimiento a este proceso hasta concretar el encuentro con la Secretaría de Finanzas, con el propósito de brindar certeza a las y los jubilados sobre sus derechos y el estado de sus solicitudes.