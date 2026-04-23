RICARDO GALLARDO FORTALECE ACCIONES EN FAVOR DE LA ZONA METROPOLITANA

• El Gobernador del Estado se reunió con los alcaldes de Soledad y capital, así como con la presidenta concejal de Villa de Pozos, para acordar más obras de infraestructura para las familias potosinas.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador del Estado, sostuvo una reunión con Patricia Aradillas Aradillas, presidenta concejal de Villa de Pozos; Juan Manuel Navarro, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, y Enrique Galindo Ceballos, alcalde de la capital, para acordar los diversos proyectos que se realizarán en infraestructura en la zona metropolitana de San Luis Potosí, los cuales detonarán sin límites la movilidad vial, beneficiando a las familias potosinas con trayectos más seguros, rápidos y eficientes.

En el cambio que se vive y se siente, el Gobernador Ricardo Gallardo destacó las magnas obras que ya se entregaron y los que aún se construyen en favor de la movilidad vial entre estos tres municipios, como las Vías Alternas sur y oriente en Villa de Pozos y capital, así como el mega puente de Circuito Potosí y Bulevar Valle de los Fantasmas en Soledad, el cual próximamente se entregará a los potosinos; de igual forma, se construye el desnivel en Circuito Potosí y entrada a la FENAPO, y en breve se presentará y arrancará el proyecto del puente elevado en la glorieta ubicado en la salida a Guadalajara.

El Gobernador de San Luis Potosí comentó que las obras y rehabilitaciones integrales de calles y avenidas que se realizan en cada uno de estos municipios, respetan el medio ambiente y se construyen con acciones ecológicas que cuidan el entorno y garantizan un mejor futuro para las siguientes generaciones, aunado a la modernización y ampliación de vialidades estratégicas que conectan los principales puntos de la zona metropolitana, priorizando la reducción en los tiempos de traslado y el mejoramiento de la conectividad entre colonias, zonas industriales y centros educativos.

De igual forma, aseguró que se continúa impulsando la movilidad incluyente mediante la creación de espacios seguros para peatones, ciclistas y personas con discapacidad, incorporando banquetas dignas, ciclovías y señaléticas que permita un tránsito ordenado y seguro para todas y todos. Estas obras responden a una visión integral que busca no solo mejorar el flujo vehicular, sino también elevar la calidad de vida de la población.

Finalmente, Ricardo Gallardo reiteró que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno permite avanzar sin límites en la modernización de San Luis Potosí, consolidando una zona metropolitana funcional y preparada para el crecimiento industrial y comercial, donde la movilidad se convierta en un eje clave para el desarrollo social y económico de la entidad.