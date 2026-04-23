SLP DESTACA EN CRECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO BAJO LA GESTIÓN DE RICARDO GALLARDO CARDONA

• Hoteles y restaurantes registraron un incremento del 3.0 por ciento en ingresos y de 5.9 puntos porcentuales en personal ocupado durante febrero: INEGI

La economía de San Luis Potosí continúa mostrando señales de dinamismo y solidez, especialmente en el sector de servicios de hotelería y restaurantes, los cuales alcanzaron un crecimiento anual del 3.0 por ciento en sus ingresos totales y del 5.9 por ciento en el personal ocupado al cierre del pasado mes de febrero.

Lo anterior, según los datos preliminares de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que valida de esta manera el cambio que en San Luis Potosí se vive y se siente.

Estos resultados favorables son consecuencia del firme apoyo que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha brindado a las actividades productivas en todo el estado. Particularmente, las condiciones de paz y seguridad creadas por su administración han sido fundamentales para alentar el turismo, permitiendo que visitantes locales y foráneos disfruten de la oferta potosina con tranquilidad.

Este clima de estabilidad ha permitido que San Luis Potosí se posicione como un destino confiable, impulsando así el desarrollo de hoteles, restaurantes y negocios vinculados a la hospitalidad que hoy reportan cifras de crecimiento sostenido.