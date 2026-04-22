San Luis Capital y Unesco, unidos por el aprendizaje continuo

En la Primera Sesión Ordinaria del Consejo San Luis Potosí, Ciudad del Aprendizaje, en el que participan el sector empresarial, las instituciones educativas de San Luis Potosí y representantes de la sociedad civil, el Alcalde Enrique Galindo anuncia que se destinará presupuesto para seguir con el impulso del aprendizaje a lo largo de la vida.

El Representante de la UNESCO, Andrés Morales, reconoció el liderazgo de Enrique Galindo en este tema y el coordinador de la citada Red, Luis González Arenal, calificó como un gran paso el cambio a Centros de Desarrollo y Aprendizaje.

En la 1a sesión ordinaria 2025 del Consejo San Luis Potosí Ciudad del Aprendizaje, el Alcalde Capitalino y Presidente del referido organismo, Enrique Galindo Ceballos, reafirmó la relevancia de impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida, mediante acciones transversales, «con lo que demostramos que nuestro modelo funciona». Asimismo, se comprometió a que habrá más presupuesto, además de seguir con la institucionalización de estos logros.

Ante integrantes de la UNESCO, de la Red de Ciudades del Aprendizaje de México y representantes de distintos sectores, el Presidente Municipal dijo que es un privilegio, pero sobre todo un compromiso de ser parte de las más de 400 ciudades de esta red mundial: «De ahí la importancia de que San Luis Capital sea ejemplo en esta materia». Resaltó además los programas municipales que han sido reconocidos nacionalmente a favor de la niñez potosina, de personas adultas mayores, el «Aprendimóvil», así como el fomento al aprendizaje no formal, entre otros. De ahí que los 13 Centros de Desarrollo Comunitario fueron transformados en áreas de aprendizaje no formal, como Centros de Desarrollo y Aprendizaje, y se buscará institucionalizar estos logros para que permanezcan más allá de las gestiones municipales.

Por su parte, el representante de la UNESCO en México, Andrés Morales, subrayó el liderazgo del Alcalde Enrique Galindo en este tema, y subrayó que pocas ciudades en el mundo son parte de las redes mundiales que tiene este organismo internacional. Recordó que las ciudades del Aprendizaje tienen como propósito que los entornos urbanos sean también espacios donde se debe aprender, «por eso, es muy significativo estar en este lugar ahora convertido en un Centro de Desarrollo y Aprendizaje».

Celebró la visión, enfoque, «pero sobre todo esta acción del Gobierno Capitalino, el cual además de reafirmar el compromiso político para integrar las redes UNESCO, igualmente asigna presupuesto y fomenta la apertura de espacios participativos. Todos estos esfuerzos tienen sentido cuando las usuarias y usuarios se apropian de estas áreas y cada vez haya más personas dispuestas a aprender».

En intervención remota desde Argentina, el Coordinador Ejecutivo de la Red de Ciudades del Aprendizaje de México, Luis González Arenal, aseguró que este Consejo es prueba viviente de la participación multisectorial, y calificó el cambio a Centros de Desarrollo y Aprendizaje como un gran paso, a fin de hacerlos más cercanos para que las potosinas y potosinos puedan reinventarse, a través de este tipo de infraestructura donde además de compartir conocimientos, se incentiva el sentido de pertenencia y orgullo, a través de la diversidad, además de impulsar y detectar nuevos talentos.

En esta misma sesión se tomó protesta a las nuevas y nuevos integrantes del Consejo, el Alcalde Enrique Galindo, acompañado por la Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga, entregó el 2o sello de Garantía de Bienestar y se develó una placa para denominar a este espacio municipal como “Centro de Desarrollo y Aprendizaje Valle de San José”.