SAN LUIS VIBRA CON EL FESTIVAL POTOSINO DE CLARINETE Y SAXOFÓN

* Del 22 al 26 de abril, la entidad se llena de música con artistas nacionales e internacionales en un encuentro único.

Como parte del impulso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la cultura y las artes, arrancó el Festival Potosino de Clarinete y Saxofón, un evento que llena de vida los escenarios con talento sin límites y posiciona a San Luis Potosí como punto de encuentro para la expresión musical.

La inauguración contó con la participación del Cuarteto de Saxofones de la Escuela Estatal de Música y se realizó en el Teatro de la Paz, donde autoridades estatales dieron inicio a la programación que por primera vez reúne conciertos, clases magistrales y exposición de instrumentos, generando una experiencia enriquecedora que demuestra el cambio que se vive y se siente al abrir más espacios para el desarrollo artístico y la formación de nuevas generaciones.

Con la participación de músicos nacionales e internacionales, así como agrupaciones locales, este festival acerca la música a estudiantes, docentes y público en general, consolidando una agenda cultural que fortalece el acceso al arte y promueve el talento en todas sus expresiones.