Continúan las acciones del Gobierno de la Capital para mantener las calles del primer cuadro

Por seguridad y para mejorar la movilidad, personal de la Unidad de Gestión del Centro Histórico reparó las rejillas pluviales en Reforma y Nicolás Zapata.

El Gobierno de la Capital continúa con las acciones para conservar las calles y la infraestructura del primer cuadro, con el fin de mejorar la movilidad y dar mayor seguridad a quienes transitan por la zona.

En este sentido, la Unidad de Gestión del Centro Histórico informó que la Cuadrilla de Respuesta Inmediata realizó la intervención de una rejilla en la intersección de las calles Reforma y Nicolás Zapata, que se encontraba en malas condiciones debido al intenso tráfico vehicular.

La dependencia indicó que estas acciones forman parte del trabajo permanente impulsado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, para mantener en buenas condiciones nuestro Centro Histórico.

Informó que la cuadrilla de Respuesta Inmediata fue creada con el fin de atender con la mayor celeridad posible las situaciones que puedan representar un peligro para la población, como fue el caso de estas rejillas.