San Luis Capital, triple reconocimiento de la UNESCO; ejemplo global de aprendizaje, creatividad y patrimonio

Andrés Morales, representante de la UNESCO en México reconoció a la Capital Potosina que forma parte de las tres redes internacionales del organismo, y afirmó que es un logro excepcional a nivel mundial. Al tiempo de reconocer el liderazgo del Alcalde Enrique Galindo por las politicas públicas de su gobierno y la sinergia con la sociedad e iniciativa privada.

San Luis Capital se posiciona como una de las pocas ciudades en el mundo con tres reconocimientos activos dentro de redes de la UNESCO, al ser parte de las Ciudades del Aprendizaje, Ciudades Creativas y Ciudades Patrimonio. Así lo expresó Andrés Morales, representante del organismo en México, quien destacó que este logro refleja un trabajo consistente alineado con los principios internacionales de desarrollo urbano integral.

“Es la primera vez que tengo la fortuna de estar en San Luis Capital, una ciudad que ha sido declarada ciudad del aprendizaje, ciudad creativa y ciudad patrimonial. Son pocas las ciudades en el mundo que forman parte de estas redes, y San Luis ha hecho un trabajo muy importante siguiendo el espíritu de la UNESCO”, señaló Morales durante su visita, en la que también reconoció la articulación institucional y social que impulsa estos resultados.

El representante subrayó que el modelo de ciudades del aprendizaje parte de entender que la educación es permanente, que trasciende las aulas y se desarrolla en todos los espacios urbanos, desde lo cultural hasta lo social y deportivo. En ese sentido, celebró la visión del gobierno municipal encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, al consolidar políticas públicas que promueven entornos de formación continua y participación ciudadana.

Morales enfatizó que uno de los pilares de las redes de la UNESCO es el compromiso político acompañado de recursos, lo cual —dijo— se refleja en San Luis Capital mediante acciones concretas y coordinación con distintos sectores. Destacó que la sinergia entre gobierno, sociedad e iniciativa privada es clave para avanzar en estos reconocimientos, y consolida a la ciudad como un referente internacional en desarrollo urbano con enfoque educativo y cultural.