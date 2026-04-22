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ESTADO

Ante el incidente registrado en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 que involucran a un trabajador médico y una guardia de seguridad, la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en SLP informa:

By Redacción
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miércoles, abril 22, 2026

  • El IMSS en San Luis Potosí reprueba cualquier acto que derive en faltas de respeto y violencia en contra de las personas, lo cual no representa los altos valores de la Institución.
  • La guardia de seguridad exhortó al trabajador para dar cumplimiento al reglamento hospitalario debido a que intentaba utilizar un acceso restringido del área de ambulancias.
  • El trabajador que no portaba identificación ni uniforme institucional reaccionó de manera inapropiada oponiéndose a atender el exhorto e intentó arrebatar el equipo de comunicación con el que la guardia procedía a notificar al directivo en turno del hospital.
  • El personal de seguridad logró contener al trabajador, utilizando las técnicas adecuadas para salvaguardar la integridad de los presentes y mantener el orden institucional.
  • Durante la contención, el trabajador agredió físicamente a la mujer guardia de seguridad quien resultó policontundida.
  • Respecto a la atención médica brindada al trabajador, no determinó ningún tipo de fractura.
  • El IMSS en San Luis Potosí lleva a cabo los procesos administrativos para determinar las responsabilidades correspondientes y exhorta a las personas que realizan labores institucionales a conducirse con apego a los valores, la normatividad y sus reglamentos.
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