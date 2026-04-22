AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD INVITA A TODA LA POBLACIÓN A SUMARSE A LA SEMANA NACIONAL DE VACUNACIÓN 2026

• El Gobierno Municipal aplicará biológicos gratuitos para iniciar o completar esquemas para todas las edades, los días 25 de abril y 2 de mayo.

Con el objetivo de proteger la salud de las familias y fortalecer la prevención de enfermedades, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Servicio Médico Municipal, se suma a la Semana Nacional de Vacunación 2026 con el lema “Vacunar es Amar”, los sábados 25 de abril y 2 de mayo, con el objetivo de iniciar y completar esquemas de vacunación en personas de todas las edades, priorizando a niñas, niños, adolescentes, personas adultas, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Siguiendo la encomienda de atención directa a las familias y cercanía social del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, se instalarán puestos de vacunación en puntos estratégicos del municipio, como la Plaza Principal, la Avenida del Valle en Rancho Pavón frente a la iglesia, así como en el área recreativa “Bellavista”, en el Instituto Municipal de la Juventud, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, a fin de acercar los servicios de salud a la población, facilitar el acceso a biológicos gratuitos y fortalecer la cultura de la prevención en todos los sectores.

De acuerdo con las directrices del sector salud, durante esta jornada se aplicarán todas las vacunas disponibles del Programa de Vacunación Universal, incluyendo biológicos dirigidos a la primera infancia como BCG, Hepatitis B, Hexavalente, Rotavirus y Neumococo; refuerzos en edad preescolar, como triple bacteriana; así como vacunas para adolescentes y adultos como VPH, Tétanos, Sarampión y Rubéola, además de dosis de neumococo para grupos de riesgo, la estrategia también contempla la recuperación de esquemas incompletos, la revisión sistemática de cartillas y la atención especial a personas gestantes, además de refuerzos para personas mayores de 60 años y sectores vulnerables con vacunas como Tdpa, influenza, COVID-19 y VSR.

El Ayuntamiento recomienda a la población acudir con su Cartilla Nacional de Salud, a fin de verificar los esquemas y aplicar las dosis correspondientes de manera adecuada, conforme a su edad y condición. Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de estar cerca de las familias soledenses, llevando servicios de salud accesibles y oportunos que cuidan la vida y fortalecen el bienestar colectivo.