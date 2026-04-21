Siguen las acciones preventivas del Ayuntamiento de San Luis Capital a favor de la población

Se coordinan la Dirección de Atención a las Juventudes y la Instancia Municipal de las Mujeres.

El miércoles 22 de abril en Palacio Municipal se realizará charla acerca del uso de las redes sociales.

Debido a la conjunción de esfuerzos entre direcciones municipales, el Ayuntamiento de San Luis Potosí amplía la cobertura de acciones preventivas, no sólo en beneficio de las potosinas, sino también de las y los jóvenes.

De ahí que la Dirección de Atención a las Juventudes y la Instancia Municipal de las Mujeres, reiteran la invitación a la población en general al ciclo de charlas sobre la prevención ante el uso constante de las redes sociales.

Se considera importante este tema porque las redes son parte de nuestra vida diaria, pero también tienen riesgos ocultos. De ahí que en estas sesiones, se conocen relatos y experiencias para prevenir, identificar y proteger a las personas de cualquier situación negativa debido a su uso.

La próxima fecha de una de estas charlas es el miércoles 22 de abril, en un horario de 4:30 a 5:30 de la tarde en la Sala de Cronistas de Palacio Municipal. También en mayo seguirán estos acercamientos y para ese mes se tienen programados para los días 6 y 20.

La Instancia Municipal de las Mujeres y la Dirección de Atención a las Juventudes reafirmaron la relevancia de dicha estrategia preventiva respaldada por el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, a fin de construir una comunidad que cuida, informa y empodera a las juventudes, pero igualmente a las mujeres de San Luis.